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الثلاثاء، 12-09-2023 02:16 م

طهران: الدبلوماسي السويدي المحتجز لدينا ارتكب جرائم

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الوكيل الإخباري - أكدت إيران توقيفها سويديا، هو دبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي، "ارتكب جرائم" خلال إقامته في البلاد، وفق ما أفاد به المتحدث باسم القضاء.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي إنه "تم الانتهاء من التحقيق وستتم إحالته إلى المحكمة المختصة في الأيام المقبلة"، في إشارة إلى يوهان فلوديروس، الدبلوماسي البالغ من العمر 33 عاما والذي أوقف في أبريل 2022 بمطار طهران.

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كما أعلن المتحدث أنه تم القبض على سيدة ورجل يحملان الجنسية الفرنسية بتهمة التجسس لصالح أجانب ضد إيران.


وقالت السويد الأسبوع الماضي إن فلوديروس، الموظف في دائرة العمل الخارجي الأوروبية، اعتقل تعسفيا في إيران العام الماضي. وهو رهن الاحتجاز لأكثر من 500 يوم، وبلغ 33 عاما يوم الأحد الماضي.


وأعلنت إيران، الصيف الماضي، من خلال نشر بيان لها، أنها ألقت القبض على مواطن سويدي بتهمة "التجسس"، دون ذكر هوية المعتقل، مبينة أنه قام بعدة رحلات إلى إيران وأن رحلاته إلى مدن مختلفة كانت خارج الوجهات والإجراءات السياحية.

 

RT

 




 

 


 

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