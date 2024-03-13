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الأربعاء، 13-03-2024 11:18 ص

إضراب جديد في شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا

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الوكيل الإخباري- بدأ أفراد الضيافة في شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا، اليوم الأربعاء، إضرابا عن العمل، ما أدى إلى توقف رِحْلات الشركة المقلعة من مطار ميونخ بألمانيا.

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وبحسب شبكة "يورونيوز" الأوروبية، بدأ الإضراب في مطار ميونخ الساعة الرابعة فجر اليوم، ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 11 مساء.


ومن المتوقع إلغاء حوالي 400 رحلة تؤثر على نحو 50 ألف مسافر، بسبب الإضراب.
يذكر أن أطقم الضيافة في لوفتهانزا نظموا إضرابَا عماليا أمس الثلاثاء في مطار فرانكفورت، حيث تم إلغاء حوالي 600 رحلة، ما أثر على نحو 70 ألف مسافر لم يتمكنوا من القيام برحلاتهم وفقا لما هو مخطط.


وطالبت نِقابة مضيفي الطيران "أوفو" الألمانية بزيادة بنسبة 15 بالمئة في الأجور والحصول على مكافأة تعويض عن التضخم بقيمة 3 آلاف يورو (3280 دولار) لأعضائها العاملين في شركة لوفتهانزا.


 




 

 


 

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