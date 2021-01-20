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الأربعاء، 20-01-2021 01:37 م

إطلاق نار وسقوط ضحايا في الرياض والقبض على الجاني

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الوكيل الاخباري - قالت شرطة الرياض في المملكة السعودية إن مواطنا واثنين من رجال الأمن قتلوا وأصيب رجل أمن بعيار ناري بحي المعيزيلة شرقي الرياض وتم القبض على الجاني.

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وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه "عند الساعة (00 : 02) من صباح يوم الثلاثاء، وأثناء مباشرة إحدى الفرق الأمنية بشرطة المنطقة بلاغا عن قيام مواطن بالعقد الرابع من العمر باحتجاز شقيق زوجته تحت تهديد السلاح، داخل وحدة سكنية بحي المعيزيلة شرق مدينة الرياض لخلافات عائلية بينهما، تعرضوا لطلقات نارية إثر مبادرة الجاني بإطلاق النار بكثافة وعشوائية من سلاح رشاش مما نتج عنه مقتل المواطن المحتجز و اثنين من رجال الأمن، وإصابة رجل أمن بعيار ناري في الفخذ وهو بحالة صحية مستقرة".


وأضاف الكريديس أنه "وبمتابعة الجاني تم رصد وجوده داخل مزرعة بهجرة الرفيعة (300 كم) شمال شرق منطقة الرياض، حيث تمت محاصرته والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وإصابته بعيار ناري بقدمه، وضبطت كمية من مادة الحشيش المخدر بحوزته.


وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحق الجاني لإحالته إلى النيابة العامة.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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