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الثلاثاء، 05-03-2024 10:06 ص

إعلام أوكراني: دوي انفجارات في أوديسا للمرة الثالثة على التوالي خلال الليلة

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الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم الثلاثاء، بسماع دوي عدة انفجارات في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا للمرة الثالثة على التوالي خلال الليلة.

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وذكرت قناة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية على حسابها في "تلغرام" أن سلسلة انفجارات سمع دويها في مقاطعة أوديسا عند الساعة 01:39 بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية على حسابها في "تلغرام"، بـ"سماع دوي انفجارات في أوديسا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي، ثم ذكرت قناة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية لاحقا، تجدد الانفجارات.

ووفقا لبيانات خريطة التنبيه الجوي عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا عند الساعة 0:33 بتوقيت موسكو.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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