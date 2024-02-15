الخميس 15-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يؤكد أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت

انخفاض سعر الخيار في السوق المركزي

البنتاغون: أوستن وغالانت يبحثان مفاوضات تأمين إطلاق سراح الرهائن بغزة

أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل - اسماء

مدعوون لإجراء الفحص الفني في صندوق المعونة

مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - اسماء

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيم العين

الذهب عالمياً يستقر قرب أدنى مستوى في شهرين

انخفاض أسعار النفط عالمياً

تدهور الوضع الصحي للصحفي مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر

الخميس، 15-02-2024 08:32 ص

دوي انفجارات في كييف والسلطات تعلن حالة التأهب في جميع أنحاء أوكرانيا

65cd9a344c59b7148703000d


الوكيل الإخباري- أعلن عمدة كييف وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية، فيما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن دوي الانفجارات سمع في لفوف ودنيبروبيتروفسك والقسم الذي لا يزال خاضعا لأوكرانيا من زابوروجيه.

اضافة اعلان


وأضافت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة لوتسك، ومقاطعة فولين غربي أوكرانيا.


ودعت سلطات لفوف غربي أوكرانيا المواطنين إلى التوجه إلى الملاجئ.


وأعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية للإنذار الجوي، محذرة من ضربات جوية روسية.


وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث تستهدف مواقع الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طط

نيويورك تايمز: بايدن يمنع ترحيل آلاف الفلسطينيين في أميركا

000008

غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

1199

الحوثيون: غارة أميركية بريطانية شمالي الحديدة

220241171115197574817

تعرف على موعد بداية شهر رمضان وعيد الفطر

65ccaff34236046808451fba

الأمين العام للناتو: لا نرى تهديدات عسكرية من روسيا

65cca4d34236044b7a3c865c

فضح مخطط فساد واسع النطاق في وزارة الدفاع الأوكرانية

أخبار متعلقة
65cc4670423604509013a91f

اعتراض وتدمير 9 مسيرات أوكرانية فوق بيلغورود وفورونيج والبحر الأسود

65bb1c5a4c59b765331bd63a

مسيّرة روسية تقود أسيرا أوكرانيّا عبر حقل للألغام لتسليم نفسه

65b796b2423604225e32e40b

مفتشون أمريكيون في كييف لتعزيز المراقبة على استخدام المساعدات

65b49c764c59b7102c5df268 (1)

WP: خطط واشنطن في عام 2024 لأوكرانيا تركز على الدفاع وليس استعادة الأراضي

65b0df264c59b76e55581df2

بيسكوف: نصّر على معلوماتنا بوجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا

WhatsApp Image 2024-01-23 at 10.13.48 AM

وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات في كييف وخاركوف ومدن أخرى