الإثنين 07-02-2022
الوكيل الاخباري

وفاة و20 إصابة بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة خلال 24 ساعة

مشروبات تساعد على التعافي بعد كورونا

أسعار الذهب محليا

المنخفض الأخير يرفد السدود بـ 6 مليون متر مكعب

آراء متباينة حول موعد بدء التوقيت الصيفي الشهر الحالي

بلعاوي يوضح حول اعراض حبوب "باكسلوفيد" لعلاج كورونا

تعديل على مسارات باص عمّان - أسماء

تويتر يختبر ميزة جديدة لزيادة تفاعل الرسائل المباشرة

السير: 35 إصابة اثر 430 حادث مروري خلال 24 ساعة

الصين تفرض إغلاقا على مدينة بجنوب غرب البلاد مع تزايد إصابات كورونا

الإثنين، 07-02-2022 06:18 ص

إعلان الطوارئ بالعاصمة الكندية بسبب احتجاجات معارضي القيود الصحية

معارض


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية أوتاوا حالة الطوارئ، الأحد، في العاصمة الكندية المشلولة منذ أكثر من أسبوع، بسبب احتجاجات لمعارضي القيود الصحية، معتبرا أن الوضع بات "خارجا عن السيطرة".

وامتدت الاحتجاجات التي بدأت في أوتاوا السبت إلى مدن كندية رئيسية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين واصلت عشرات الشاحنات ومتظاهرون شل الحركة في وسط العاصمة الأحد.

اضافة اعلان


نتيجة ذلك، أعلن رئيس البلدية جيم واتسون بعد الظهر حالة الطوارئ في أوتاوا "بسبب التظاهرة الجارية".


وقالت البلدية في بيان إن القرار "يعكس الخطر الجسيم والتهديد الذي تتعرض له سلامة السكان وأمنهم من جراء الاحتجاجات المستمرة، ويؤكد الحاجة إلى دعم من السلطات القضائية والهيئات الحكومية الأخرى".


وأضافت أن الإجراء "يوفر أيضا قدرا أكبر من المرونة داخل إدارة البلدية للسماح لمدينة أوتاوا بمواصلة العمل من أجل توفير الخدمات الأساسية" للسكان.


كان واتسون قد اعتبر في وقت سابق الأحد أن "الوضع بات خارج نطاق السيطرة تماما (في أوتاوا). نحن نخسر المعركة... يجب أن نستعيد مدينتنا".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
OIP

قطر تطلق خدمة لتسهيل طلبات العمالة الخارجية إلكترونيا

6200c36542360479e565f8be

الولايات المتحدة تقيم جسرا جويا مع أوكرانيا لنقل شحنات أسلحة

_0f6eaaf4-7da9-11e7-ba32-a280bea68af6

حرس الحدود التونسي ينقذ أكثر من 160 مهاجرا من الغرق

thumbs_b_c_62e5491eec838dfb07056c9f69cc3094

اليونان.. العثور على جثث 3 متسلقي جبال مفقودين

87199

وزير الدفاع الأوكراني السابق: لدى موسكو قوات تكفي للسيطرة على كييف

62006a2a42360450e86a6edb

العراق.. مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بكمين لـداعش في ديالى

أخبار متعلقة
Doc-P-410727-637795901856507243

مصر..إعلان حالة الطوارئ مع استمرار التقلبات الجوية

thumbs_b_c_39fe3ce2e50ab6f4bb3b2619481c809e

رئيس برلمان كازاخستان يقدم استقالته

_122536790_tv072803939

أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 79 قتيلا

thumbs_m_c_e848d77b48e7977cb70b1071ed132a0f

الحركة الشعبية بالسودان تعلن اعتقال اثنين من أعضائها

838

الشرطة السودانية: مقتل 7 وإصابة آخرين خلال احتجاجات أمس

ت

تشيلي تحذر من موجة تسونامي