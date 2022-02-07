إعلان الطوارئ بالعاصمة الكندية بسبب احتجاجات معارضي القيود الصحية

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية أوتاوا حالة الطوارئ، الأحد، في العاصمة الكندية المشلولة منذ أكثر من أسبوع، بسبب احتجاجات لمعارضي القيود الصحية، معتبرا أن الوضع بات "خارجا عن السيطرة".



وامتدت الاحتجاجات التي بدأت في أوتاوا السبت إلى مدن كندية رئيسية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين واصلت عشرات الشاحنات ومتظاهرون شل الحركة في وسط العاصمة الأحد.

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نتيجة ذلك، أعلن رئيس البلدية جيم واتسون بعد الظهر حالة الطوارئ في أوتاوا "بسبب التظاهرة الجارية".



وقالت البلدية في بيان إن القرار "يعكس الخطر الجسيم والتهديد الذي تتعرض له سلامة السكان وأمنهم من جراء الاحتجاجات المستمرة، ويؤكد الحاجة إلى دعم من السلطات القضائية والهيئات الحكومية الأخرى".



وأضافت أن الإجراء "يوفر أيضا قدرا أكبر من المرونة داخل إدارة البلدية للسماح لمدينة أوتاوا بمواصلة العمل من أجل توفير الخدمات الأساسية" للسكان.



كان واتسون قد اعتبر في وقت سابق الأحد أن "الوضع بات خارج نطاق السيطرة تماما (في أوتاوا). نحن نخسر المعركة... يجب أن نستعيد مدينتنا".

سكاي نيوز