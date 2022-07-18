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الإثنين، 18-07-2022 08:08 ص

إعلان حالة الطوارئ في سريلانكا لحماية النظام

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الوكيل الإخباري - أعلن القائم بأعمال رئيس سريلانكا، رانيل ويكرمسينغ، حالة الطوارئ في عموم البلاد، اعتبارا من اليوم الاثنين.

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وأفاد بيان نشر في جريدة رسمية بأن ويكرمسينغ أعلن حالة الطوارئ من أجل الأمن العام وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات والخدمات الأساسية لحياة المجتمع.


تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن ينتخب برلمان سريلانكا رئيسا جديدا في 20 يوليو بعد استقالة غوتابايا راجاباكسا، الذي فر إلى سنغافورة عبر جزر المالديف، وسط أزمة اقتصادية حادة في البلاد.

 

ويوم غد الثلاثاء، سيتم إعلان أسماء المرشحين للرئاسة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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