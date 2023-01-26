الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 10:56 ص

إغلاق تحذيري للصيدليات في لبنان

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الوكيل الاخباري- تغلق الصيدليات في كافة الأراضي اللبنانية، اليوم الخميس أبوابها، في خطوة تحذيرية أولية، تهدف إلى حث المعنيين على اتخاذ خطوات تؤمن استمرارية هذا القطاع الصحي.

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ودعا مجلس نقابة صيادلة لبنان، في بيان جميع الصيادلة في كل القطاعات، إلى التوقف عن العمل يوم الخميس 23 يناير من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا ، كـ"خطوة رمزية تحذيرية، على أن تليها خطوات أخرى، ما لم يتم اتخاذ خطوات منصفة من قبل المعنيين تؤمن استمرارية هذا القطاع الصحي الأساسي لخدمة المرضى. وهي خطوات تصعيدية تحمي المريض قبل الصيدلي نفسه".

وحذر المجلس من أن " الاستمرار في خدمة المرضى في ظل توقف المستوردين والموزعين عن تسليم الدواء للصيدليات عند كل تبدل في سعر الصرف بانتظار صدور مؤشر الدواء تجنبا لخسارة معينة بات مهمة مستحيلة، أضف إليه مشكلة الدواء المهرب والمزور، والصيدليات والمستوصفات الغير الشرعية التي تنبت وتنمو كالفطريات، معرضة حياة المرضى للخطر، والنظام الصحي الشرعي الى الإنهيار".

يذكر أن وزارة الصحة رفعت الدعم عن عدد كبير من الأدوية وعن حليب الأطفال، وبالتالي أصبحت الشركات تمتنع عن تسليم الدواء إلى الصيدليات، في ظل ارتفاع سعر الصرف بشكل كبير.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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