إلغاء 360 رحلة جوية بسبب إعصار في اليابان

الوكيل الاخباري - أفادت قناة NHK اليابانية بإلغاء ما لا يقل عن 360 رحلة جوية في اليابان يوم الأربعاء، بسبب إعصار "خانون" شرقي جزيرة كيوشو في جنوب البلاد.

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وأسفر الإعصار أيضا عن تعليق حركة القطارات السريعة والعبارات البحرية، حيث قالت شركة "كيوشو إلكتريك باور" إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 9 آلاف منزل في مقاطعتي كاغوشيما وميازاكي نتيجة سقوط الأسلاك.



وتسبب الإعصار المستمر، منذ أكثر من أسبوع في جنوب اليابان، بأمطار غزيرة في جزر أوكيناوا اليابانية وجزيرة كيوشو.



ولقي شخصان مصرعهما وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء الإعصار إلى حد الساعة، فيما يتحرك باتجاه الشمال إلى شبه الجزيرة الكورية.



وتبلغ سرعة الرياح في منطقة الإعصار ما بين 30 و40 مترا في الثانية.

روسيا اليوم