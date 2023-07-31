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الإثنين، 31-07-2023 09:07 ص

إلغاء 40 رحلة جوية في مطار شويدو ببكين بسبب الأمطار

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الوكيل الإخباري- أفاد التلفزيون المركزي في الصين بأن مطار شويدو الدولي في بكين ألغى 40 رحلة جوية بسبب الأمطار الغزيرة.

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وقال التلفزيون: "بحلول الساعة 10:00 من صباح اليوم الاثنين نفذ مطار "شويدو" 243 رحلة جوية، فيما تم إلغاء 40 رحلة جوية".

وأضاف أن مطار داشينغ ببكين يخطط لخدمة 884 رحلة جوية، مشيرا إلى أن عدد القادمين والمغادرين للمطار قد يصل، اليوم الاثنين إلى، 135,8 ألف راكب.

وأعلنت محطة الأرصاد الجوية ببكين، اليوم الاثنين، مستوى تحذير "أحمر" بسبب هطول أمطار غزيرة في أجزاء مختلفة من بكين. وذكرت أن الأمطار ستستمر حتى الساعة 8 صباح الثلاثاء على الأقل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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