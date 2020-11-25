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الأربعاء، 25-11-2020 02:43 م

إنقاذ أكثر من 300 مهاجر على متن 11 قاربا في اسبانيا

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الوكيل الاخباري- أعلنت خدمة الطوارئ في جزر الكناري، اليوم الأربعاء، أن خدمة الإنقاذ البحري والحرس المدني الإسباني أنقذا أكثر من 300 مهاجر تم العثور عليهم على متن قوارب في البحر.


وجاء في بيان خدمة الطوارىء: "أنقذت خدمة الإنقاذ البحري والحرس المدني مساء امس الثلاثاء أكثر من 300 مهاجر كانوا في البحر على متن 11 قاربا".

وأضاف البيان "نُقل مهاجرون من أحد القوارب إلى بلدية أريسيفي بجزيرة لانزاروت، والباقون إلى مدينة أرغوينغوين بجزيرة غران كناريا".

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وتابع "قام الأطباء بفحص المهاجرين وأكدوا وفاة أحدهم. وتم نقل 6 أشخاص آخرين إلى المستشفى".


وسبق أن أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ بسبب الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري.


وتشهد إسبانيا أكبر تدفق للمهاجرين إلى جزر الكناري منذ عام 2006، وخلال الشهر الأخير وصل هذا العدد إلى أكثر من 8 آلاف أفريقي، قدموا عن طريق البحر إلى الجزر، ما يساوي عدد القادمين منذ بداية العام حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر.

 

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

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