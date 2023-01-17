الثلاثاء 17-01-2023
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الثلاثاء، 17-01-2023 03:53 م

إيران تريد تشكيل جبهة موحدة مع روسيا لمواجهة العقوبات

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الوكيل الاخباري- عرضت السلطات الإيرانية على إيغور ليفيتين مساعد الرئيس الروسي، إنشاء مؤسسات مشتركة لمكافحة العقوبات الغربية المفروضة على الدولتين.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، خلال المباحثات مع ليفيتين، إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وإنشاء مؤسسات مشتركة لمكافحة العقوبات الغربية المفروضة على الدولتين.

ونقلت وكالة فارس عنه القول، إنه لتحقيق هذه الأهداف يجب كذلك "تفعيل الإمكانات الدولية" لكافة الدول التي تم فرض العقوبات الغربية عليها.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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