إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات سجن إيفين الى 8 سجناء

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في سجن إيفين في طهران خلال ليل السبت-الأحد الى ثمانية سجناء على الأقل، بعد شهر على بدء الاحتجاجات على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني.



وقالت السلطات القضائية الإيرانية اليوم الإثنين إن أربعة أشخاص آخرين توفوا جراء حريق في سجن إيفين بطهران. وأضافت أن جميع القتلى الثمانية كانوا من سجناء عنبر جرائم السرقات.



وكانت السلطات القضائية أعلنت عبر موقع "ميزان أونلاين" التابع لها، أن "أربعة سجناء لقوا حتفهم بسبب تنشق الدخان الناجم عن الحريق، وأصيب 61 آخرون"، مضيفاً أن أربعة من المصابين في "حالة خطرة".



ويأتي الحريق، الذي ألقت طهران باللوم فيه على "أعمال شغب واشتباكات" وتمّت السيطرة عليه لاحقاً وفقاً للسلطات، في وقت تشهد إيران احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، بعد اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

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