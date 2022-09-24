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السبت، 24-09-2022 03:13 م

الخارجية الايرانية تتوعد أوكرانيا برد مناسب

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الوكيل الاخباري-أعربت طهران عن أسفها لقرار الحكومة الأوكرانية بشأن العلاقات الدبلوماسية مع إيران، معتبرة أن هذا القرار بني على أساس تقارير غير مؤكدة وأجواء إعلامية أثارتها جهات خارجية.


وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إلى "الحيادية الواضحة التي تتبناها الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيال النزاع بين أوكرانيا وروسيا".

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وشدد  كنعاني على "معارضة إيران للحرب، وضرورة التوصل لتسوية سياسية للخلافات بعيدا عن العنف"، معتبرا أن "اللقاءات والاتصالات العديدة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع نظيريه الروسي والأوكراني خلال الأشهر الماضية كانت من أجل المساعدة في حل الأزمة".

وأكد كنعاني أن "إيران سوف تتخذ الإجراء المناسب ردا على قرار الحكومة الأوكرانية"، كما نصح حكومة هذا البلد بـ"تجنب التأثر بأطراف ثالثة تسعى إلى تدمير العلاقات بين البلدين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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