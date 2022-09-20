السفير الإيراني في لبنان: أخبار سارة بشأن اتفاق الفيول والكهرباء

الوكيل الاخباري- أعلن سفير إيران في لبنان، مجتبى أماني، أن هناك أخبارا سارة ستعلن قريبا حول التوافق بشأن ⁧‫الفيول والتعاون بمجال ⁧‫الكهرباء‬⁩ بين وفد وزارة الطاقة اللبنانية والمسؤولين بطهران.

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وفي السياق، كشفت مصادر لقناة "المنار" اللبنانية أن "الوفد اللبناني في إيران أُبلغ عن موافقة الحكومة الإيرانية على تزويد لبنان بـ600 الف طن من الفيول، مقسمة على 5 أشهر، بمعدل 120 ألف طن في الشهر، بحسب ما طلبه الجانب اللبناني".



وحسب المعلومات فإن الوفد سيحمل معه إلى بيروت مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب الإيراني وعرضها على الحكومة اللبنانية للموافقة عليها ليصار بعدها إلى توقيع الاتفاق بشكل رسمي بين الجانبين.

روسيا اليوم