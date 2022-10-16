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الأحد، 16-10-2022 01:46 م

إيران.. وفاة 4 سجناء بحريق في سجن إيفين

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الوكيل الإخباري- أودى الحريق الذي اندلع في سجن إيفين في طهران بحياة 4 سجناء وإصابة 61 آخرين، حسبما أعلنت السلطة القضائية اليوم الأحد.

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وقال موقع "ميزان أونلاين" إن "4 سجناء لقوا حتفهم بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق وأصيب 61"، مضيفا أن 4 من المصابين في "حالة خطيرة".

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان من سكان المنطقة بسماع أصوات انفجارات أعقبت حريق أمس السبت، كما تحدث البعض عن إطلاق أجسام خارجية حارقة أو قنابل صوتية من الخارج على السجن أثناء الحريق والشغب بين السجناء.

وسرعان ما توجهت عناصر مكافحة الشغب والقوات الخاصة إلى السجن، بجانب قوات الدفاع المدني، حيث تمت السيطرة على الصراع الحاصل بين السجناء، وتم إخماد الحريق بصورة كاملة.

وأعلنت قنوات تابعة للمعارضة الإيرانية عن احتجاجات في محيط السجن، بينما أكدت مصادر أخرى تجمع ذوي السجناء في محيط سجن إيفين للاطمئنان على حالة أبنائهم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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