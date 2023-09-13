الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

بسبب دانيال .. غرق عشرات المنازل وإغلاق طرق في غزة

الذهب ينخفض عالمياً مع ترقب تقرير التضخم الأمريكي

ضبط وردم 3 آبار مخالفة في الجيزة والحسا والرمثا وحجز حفارة مخالفة

السير: التزام كبير من قبل السائقين بقانون السير الجديد

وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين- أسماء

السير تكشف سبب الأزمة الخانقة داخل نفق المدينة الطبية

زلزال بقوة 5 درجات في روسيا

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من جنين

حالتها تزداد سوءاً .. أردني يناشد بعد تعرض طفلته لحادثة مؤلمة

"إدارية النواب" تناقش اليوم الواقع الإداري لمياه اليرموك

الأربعاء، 13-09-2023 12:20 ص

إيران تعلن اعتقال جاسوسين فرنسيين

6500d171423604741a252605


الوكيل الاخباري- أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن اعتقال أجهزة الأمن في البلاد مواطنَين فرنسيَين بتهمة التجسس، إضافة إلى سجن مواطن سويدي بتهمة "ارتكاب جرائم"، وإحالة القضايا للمحاكم المختصة.اضافة اعلان


وكشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال الأمن الإيراني لامرأة ورجل فرنسيين، بتهمة التجسس، وإحالتهما إلى القضاء الإيراني.

وأوضح ستايشي، في مؤتمر صحفي، أن قضية الجاسوسين الفرنسيين أُحيلت إلى المحكمة، وذلك بعد إجراء تحقيق شامل، مؤكدا أن الملف "هام للغاية".

كذلك أعلن ستايشي أن اعتقالات جديدة جرت للضالعين في هذا الملف، وأن المعطيات في طور الاستكمال، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء استكمال المعلومات، موضحا أن "القضية تمت دراستها مرتين من قبل محامي المتهمَين"، حيث سيتم نشر النتائج فور ورودها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65014fa94c59b72bb606c421

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط مسيرة في مقاطعة تفير

6501355b42360475ce3eba27

بيونغ يانغ.. أنباء عن إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه البحر

650145494236042454634252

النيجر تتهم بنين بنوايا "عدوانية" وتلغي اتفاقا عسكريا ثنائيا

6500489042360479f02d7178

"رقم قياسي جديد".. كوارث 2023 تكلّف الولايات المتحدة مليارات الدولارات

6500460f4236047dba5c458c

بولندا تخطط للحصول على غواصات عسكرية جديدة لجيشها

image - 2023-09-13T084508.460

تعديلات في حكومة اليابان تطيح بوزيري الخارجية والدفاع