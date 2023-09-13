إيران تعلن اعتقال جاسوسين فرنسيين

الوكيل الاخباري-

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أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن اعتقال أجهزة الأمن في البلاد مواطنَين فرنسيَين بتهمة التجسس، إضافة إلى سجن مواطن سويدي بتهمة "ارتكاب جرائم"، وإحالة القضايا للمحاكم المختصة.وكشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال الأمن الإيراني لامرأة ورجل فرنسيين، بتهمة التجسس، وإحالتهما إلى القضاء الإيراني.وأوضح ستايشي، في مؤتمر صحفي، أن قضية الجاسوسين الفرنسيين أُحيلت إلى المحكمة، وذلك بعد إجراء تحقيق شامل، مؤكدا أن الملف "هام للغاية".كذلك أعلن ستايشي أن اعتقالات جديدة جرت للضالعين في هذا الملف، وأن المعطيات في طور الاستكمال، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء استكمال المعلومات، موضحا أن "القضية تمت دراستها مرتين من قبل محامي المتهمَين"، حيث سيتم نشر النتائج فور ورودها.