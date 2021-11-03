الأربعاء 03-11-2021
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إيران تعلن الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في فيينا

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الأربعاء، 03-11-2021 09:29 م

إيران تعلن الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في فيينا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في 29 من نوفمبر في فيينا.

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وقال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، في تغريدة عبر "تويتر" إنه تحدث مع المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، و"اتفقنا على استئناف المفاوضات التي تهدف إلى رفع العقوبات غير القانونية واللاإنسانية في 29 نوفمبر في فيينا".

 

وكان باقري كني، قال إن مفاوضات 4+1 في فيينا بخصوص الاتفاق النووي تركز على إلغاء العقوبات الأمريكية غير الشرعية على إيران.

بينما لوح المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة لواشنطن إذا قررت طهران عدم العودة إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي في فيينا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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