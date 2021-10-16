الصين ترحب بالمحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي

الوكيل الاخباري-رحبت بكين بعودة المحادثات بين طهران والاتحاد الأوروبي، ودعت إلى ضرورة عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



وخلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الصيني وانغ يي والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أطلع الأخير نظيره الصيني على تفاصيل المشاورات بين بلاده والاتحاد الأوروبي حول الاتفاق النووي.



وذكرت الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان أوضح أبعاد المحادثات التي جرت قبل يومين مع الجانب الأوروبي، ووصفها بأنها بدأت في اتجاه إيجابي وبناء، وعليه تم الاتفاق على استمرار المحادثات في بروكسل خلال الأسبوعين القادمين.

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المصدر: روسيا اليوم



