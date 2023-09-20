الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

اجراء عملية نوعية في الاردن

"التنمية والتشغيل": لا يوجد سيدة مسجونة على ذمة قروض لصالح الصندوق

المركزي: 776مليون دولار قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد الى الأردن

ورشة توعوية في إربد عن قانون السير الجديد

الموازنة العامة: العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون موازنة 2024

إطلاق برنامج تأهيل القيادات الحكومية

توضيح هام من الضمان حول استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة - فيديو

اعلان صادر عن وزارة العمل

اتلاف 227 كغم معلاق غير صالح للاستهلاك البشري في ملحمة بعمان !

الأربعاء، 20-09-2023 03:45 م

إيران..21 جريحا بانفجار في مصنع للحديد في مدينة قم

650ae4254236047996318f27


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن 21 شخصا أصيبوا إثر انفجار وقع في مصنع للحديد بمحافظة قم.

اضافة اعلان


وقال مدير العلاقات العامة بجامعة قم للعلوم الطبية، حسين تقي: "للأسف، أصيب 21 شخصا بحروق بدرجات متفاوتة في هذا الحادث، وحالة أحد المصابين حرجة"، مشيرا إلى أنه "بعد إبلاغ مركز الطوارئ الطبية وإدارة الحوادث بالحادث، تم على الفور إرسال ثلاث سيارات إسعاف وحافلة إسعاف إلى موقع الحادث، وبعد العلاج الأولي تم نقل المصابين إلى مستشفى خيرين سلامات".


بدوره، أفاد سيد محمد جوادي سجادي، مدير العلاقات العامة في إدارة الإطفاء وخدمات السلامة ببلدية قم، بأن انفجارا وقع في فرن صهر الحديد في مصنع ريزان للصلب، مؤكدا أن التحقيق جار في أسباب الحادث.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
650acf2a4c59b7031332e862

بوتين يقبل دعوة شي لحضور منتدى "حزام واحد طريق واحد" في الصين

650a778a4c59b71c5738aa1c

تونس.. عودة تيار الكهرباء بعد انقطاع مفاجئ في كل المدن

650ae84e423604780c6dc2f6

هزة أرضية في تونس

650adfa342360476da1caf8b

هيئة الانتخابات في مصر تعلن شروط الترشح لسباق الرئاسة

1688030444381

البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على جنين وغزة

20

رئيس وزراء بريطانيا يلمح إلى خطط للتراجع عن بعض الأهداف المناخية

أخبار متعلقة
1695193752571

اندلاع حريق بخزان للوقود جنوبي روسيا

6501a03f4c59b728d665974a

حالة طوارئ قصوى في محافظة مصرية بعد رياح عاصفة

65014fa94c59b72bb606c421

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط مسيرة في مقاطعة تفير

64fdbfd642360442dd407b3d

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة بدون طيار عند اقترابها من بيلغورود

64f189a84c59b732233956f4

إنقاذ 40 شخصا إثر حريق في فندق وسط إسطنبول

64ed8f49423604689d2fdded

تركيا.. زلزال يضرب ولاية قونية