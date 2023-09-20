اندلاع حريق بخزان للوقود جنوبي روسيا

الوكيل الإخباري - اندلع حريق فجر اليوم الأربعاء، في خزان وقود بمنطقة آدلر التابعة لمدينة سوتشي الروسية السياحية، دون وقوع إصابات.

اضافة اعلان



ونقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن حاكم إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا، فينيامين كوندراتيف، قوله "أن حريقا اندلع في خزان لوقود الديزل في منطقة أدلر، التابعة لمدينة سوتشي، فجر اليوم الأربعاء وأن مساحة الحريق بلغت 96 مترا مربعا".



وأضاف،وفقا لمعلومات أولية، لا يوجد إصابات، ولا تهديد بانتشار الحريق، وسيتم التحقيق في أسباب الحادث".



وفي وقت سابق، أبلغت خدمة الطوارئ الروسية أن سكان منطقة آدلر في سوتشي أبلغوا عن حريق في منطقة المطار ومستودع الوقود على شارع أفياتسيون.



بدورها، أعلنت الخدمة الصحفية لمطار المدينة أن المطار لم يتوقف عن العمل وما زال يعمل بشكل طبيعي.



بترا