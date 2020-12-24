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الخميس، 24-12-2020 02:26 م

مشكلة ظهرت في اللحظة الأخيرة

إيرلندا تكشف عن سبب عدم الإعلان عن اتفاق بريكست

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وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني، إن هنالك مشكلة تتعلق بالصيد أخرت اتفاق التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي "بريكست" ، إلا أنه من المتوقع الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق اليوم.

وذكر كوفيني في تصريحات صحافية، أن هناك مشكلة ظهرت باللحظة الأخيرة متعلقة بـ"نص صغير" حول اتفاقية مصايد الأسماك.

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وأضاف: "كنت أتمنى أن أتحدث إليكم هذا الصباح بالتوازي مع الإعلانات الكبيرة التي تصدر في كل من لندن وبروكسل، لكننا ما زلنا نتوقع ذلك في وقت لاحق اليوم".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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