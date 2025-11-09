الأحد 2025-11-09 11:03 ص
 

زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي: محادثات إنهاء الإغلاق الحكومي تبدو واعدة

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن
 
الأحد، 09-11-2025 07:48 ص
الوكيل الإخباري-   قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي جون ثون، السبت، إن المحادثات بالمجلس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإنهاء الإغلاق الحكومي الاتحادي أخذت منحى إيجابيا وسط جهود للتوصل إلى اتفاقات لإنهاء الإغلاق مؤقتا وتقديم ثلاثة مشروعات قوانين لتمويل طويل الأجل لبعض الوكالات.اضافة اعلان


وردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت قد جرت محادثات إيجابية بين الحزبين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أجاب ثون الجمهوري من ولاية ساوث داكوتا "نعم، يمكنني قول ذلك".

ويمر الأحد، 40 يوما على بدء الإغلاق الذي أضر بالكثيرين من الموظفين الاتحاديين وأثر على المساعدات الغذائية والسفر الجوي وعمل المتنزهات الوطنية.

وفي أعقاب محادثات شهدت تعثرا على مدى أسابيع، بدا أن الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي يتفاوضون بجدية خلال الأيام الماضية.

وعبر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ السبت عن أملهم في أن يتم الكشف عن النص الكامل لثلاثة تدابير تمويل للعام المالي 2026 لبرامج الزراعة والغذاء والتغذية، إلى جانب مخصصات لمشروعات بناء عسكرية وبرامج قدامى المحاربين وتمويل تشغيل الكونجرس. ووفقا للمقترحات، سيجري تمويل تلك العمليات حتى 30 أيلول 2026.

لكن يوم العمل انتهى دون الإعلان عن أي اتفاقات بين الحزبين بشأن إعادة فتح الحكومة ولم يتم الإعلان عن مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الشراكة في قطاع الطاقة المخصص لبحث آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة داخل العراق، خصوصًا ف

أخبار محلية الخرابشة يترأس اجتماع مجلس الشراكة في الطاقة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق

قل

منوعات مصر تترقب إعلاناً تاريخياً من داخل هرم خوفو

ب

منوعات أحمد الشرع يشعل ضجة بفيديو مع قائد عسكري أمريكي يلعبان كرة السلة

أصيب 7 فلسطينيين بجروح، صباح الأحد، من جراء تعرّضهم لاعتداء مستوطنين في تجمع "المعازي" البدوي شرقي بلدة جبع في شمال القدس. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن حوالي 50 مستوطنا من مستوطنة "آدم" المحاذية هاجموا

فلسطين مستوطنون يقتحمون تجمعا بدويا في جبع ويصيبون 7 فلسطينيين بجروح

مبنى وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية ضبط أكثر من 9600 متسول ومتسولة خلال 10 شهور مقابل 7453 خلال عام 2024 كاملا

عربة الترخيص المتنقلة التابعة لإدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الخميس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قفين شمالي طولكرم

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس

رئاسة الوزراء

أخبار محلية طرح عطاء للإشراف على صيانة وتهيئة موقع جرش الأثري لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة



 
 





الأكثر مشاهدة