زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي: محادثات إنهاء الإغلاق الحكومي تبدو واعدة

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي جون ثون، السبت، إن المحادثات بالمجلس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإنهاء الإغلاق الحكومي الاتحادي أخذت منحى إيجابيا وسط جهود للتوصل إلى اتفاقات لإنهاء الإغلاق مؤقتا وتقديم ثلاثة مشروعات قوانين لتمويل طويل الأجل لبعض الوكالات.





وردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت قد جرت محادثات إيجابية بين الحزبين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أجاب ثون الجمهوري من ولاية ساوث داكوتا "نعم، يمكنني قول ذلك".



ويمر الأحد، 40 يوما على بدء الإغلاق الذي أضر بالكثيرين من الموظفين الاتحاديين وأثر على المساعدات الغذائية والسفر الجوي وعمل المتنزهات الوطنية.



وفي أعقاب محادثات شهدت تعثرا على مدى أسابيع، بدا أن الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي يتفاوضون بجدية خلال الأيام الماضية.



وعبر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ السبت عن أملهم في أن يتم الكشف عن النص الكامل لثلاثة تدابير تمويل للعام المالي 2026 لبرامج الزراعة والغذاء والتغذية، إلى جانب مخصصات لمشروعات بناء عسكرية وبرامج قدامى المحاربين وتمويل تشغيل الكونجرس. ووفقا للمقترحات، سيجري تمويل تلك العمليات حتى 30 أيلول 2026.



لكن يوم العمل انتهى دون الإعلان عن أي اتفاقات بين الحزبين بشأن إعادة فتح الحكومة ولم يتم الإعلان عن مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله.