مصر .. اعتماد اسم العاصمة الجديدة للبلاد

السبت، 08-11-2025 11:20 م
الوكيل الإخباري-   اعتمدت السلطات المصرية الاسم الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة التي شيدتها شرق العاصمة القاهرة خلال السنوات الأخيرة، لتصبح "العاصمة الجديدة" بشكل رسمي.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، العميد خالد الحسيني، إنه تم تغيير اسم المدينة إلى "العاصمة الجديدة" بشكل رسمي في جميع البيانات الصحافية والمكاتبات الرسمية، وذلك بدلًا من مسمى "العاصمة الإدارية الجديدة".

وتعتبر المدينة التي وضع حجر أساسها في عام 2017 مقرًّا جديدًا للحكومة والهيئات والمؤسسات الرسمية، مثل مجلس الوزراء ومباني الوزارات والبنك المركزي، كما تضم مدينة ثقافية ودارًا للأوبرا وحيا للمال والأعمال ومدينة رياضية، حيث تسعى الحكومة المصرية لتكون مركزًا للدولة بدلًا من القاهرة المزدحمة.

وجاءت فكرة إنشاء العاصمة الجديدة لتخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى التي تعدّ من أكثر عواصم العالم ازدحامًا حيث يعيش فيها حوالي 18 مليون نسمة، ويقصدها يوميًّا ملايين آخرون.

وتقول الحكومة إنّ من المتوقّع تضاعف عدد سكان القاهرة إلى ما يقرب من 40 مليون نسمة في غضون عقدين؛ ما دفعها إلى تدشين العاصمة الجديدة.

وتقع العاصمة الجديدة شرق القاهرة، وتبعد حوالي 60 كيلومترًا عن قلب القاهرة وكذلك 60 كيلومترًا عن مدن السويس والعين السخنة في شرقي البلاد.

