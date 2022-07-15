إيطاليا تشهد موجة حر عاتية وطويلة الأمد

الوكيل الاخباري - حذّرت هيئة الأرصاد الجوية في إيطاليا من موجة الحرّ العاتية والطويلة الأمد التي تمرّ بها البلاد.



وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء، إنه "قبيل شهر واحد من عطلة منتصف الصيف سترافقنا موجة الحر هذه لمدة 65 يوما"، "في الواقع، مرت البلاد منذ 10 أيار بخمس موجات حرّ أفريقية، والآن بدأت الموجة السادسة تضرب شبه الجزيرة بدرجات حرارة تتراوح بين 45/46 درجة مئوية في الظل وتتوسع بجميع الاتجاهات في إيطاليا في هذه الساعات".

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

