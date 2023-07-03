الإثنين 03-07-2023
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الإثنين، 03-07-2023 10:26 ص

إيطاليا تصنع سفن دعم وإمداد جديدة لجيشها

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الوكيل الإخباري- أعلن موقع Naval News أن إيطاليا تعمل على تصنيع سفن دعم وإمداد بحري لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وتبعا للموقع فإن حوض بناء السفن التابع لشركة Fincantieri الإيطالية شهد مؤخرا احتفالية خصصت للبدء بعملية تطوير سفينة دعم وإمداد جديدة من فئة LSS لصالح الجيش الإيطالي، وأن السفينة الجديدة التي تدعى Atlant من المفترض أن تسلّم للجيش عام 2025.

وأشار الموقع إلى أن سفن LSS الإيطالية مخصصة لتزويد السفن والمركبات البحرية بالوقود والمياه والأغذية والمعدات والذخيرة، ومزودة بمعدات لصيانة السفن المتواجدة في البحر، ومجهزة بوحدة طبية تضم غرفة عمليات ومخبرا ومعدات تصوير شعاعي وحجرات عناية طبية تتسع لـ 17 شخصا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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