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الأربعاء، 29-09-2021 07:04 م

إيطاليا.. وصول سفينة لإنقاذ المهاجرين تحمل 60 مهاجرا

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الوكيل الإخباري - أنزلت سفينة إغاثة يوم الأربعاء عشرات المهاجرين الأفارقة في بلدة ساحلية إيطالية، بعد أسبوع من إنقاذهم في البحر المتوسط قبالة ليبيا، حسبما أعلنت منظمة خيرية تشغل السفينة.

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ورست "جيو بارينتس" وهي سفينة إنقاذ تشغلها منظمة أطباء بلا حدود في بلدة أوغوستا الساحلية مساء الثلاثاء بعد أن سمحت لها السلطات الإيطالية بإنزال ركابها، وكان على متنها 60 مهاجرا منهم 6 نساء وطفل عمره 7 أسابيع.


وقال المهاجرون إنهم شعروا بالارتياح بعدما أعلنت باربرا ديك منسقة مشروع أطباء بلا حدود، أن إيطاليا سمحت للسفينة بالرسو، لكن البعض لا يزالون قلقين على مصيرهم.


وصعدت الدكتورة أندونلينا أنتونيو من وزارة الصحة الإيطالية إلى السفينة صباح الأربعاء للإشراف على إجراء اختبار كوفيد-19 سريع للمهاجرين والطاقم، حيث ثبت عدم إصابتهم جميعا.


ونزل المهاجرون في الميناء حيث حضرت الشرطة الإيطالية وممثلون عن الوكالة الإنسانية للأمم المتحدة واللجنة الدولية ونقل أصغر المهاجرين والنساء للعزل 10 أيام في مركز بالميناء.


تجدر الإشارة إلى أن المهاجرين قد تم انتشالهم من زورقين منفصلين يوم 20 سبتمبر بعد يوم من بدء رحلتهم الخطيرة من بلدة الزاوية الساحلية في ليبيا.


وكانت تلك ثالث مهمة إنقاذ للسفينة "جيو بارينتس" هذا العام، وإجمالا نقلت 792 مهاجرا منهم 43 امرأة إلى أوغوستا منذ يونيو.

 

وكانت تلك ثالث مهمة إنقاذ للسفينة "جيو بارينتس" هذا العام، وإجمالا نقلت 792 مهاجرا منهم 43 امرأة إلى أوغوستا منذ يونيو.

المصدر : روسيا اليوم 

 

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