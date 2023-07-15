اتصال هاتفي بين بوتين ورئيس جنوب إفريقيا

الوكيل الاخباري- أفاد مصدر في المكتب الصحفي للكرملين اليوم، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا.



وخلال المحادثة، التي جرت بمبادرة من الجانب الجنوب إفريقي، أشار الرئيس بوتين إلى العوائق المتبقية أمام الصادرات الروسية، والتي كان يجب إزالتها في إطار صفقة الحبوب.

اضافة اعلان

وقال المصدر: "عند مناقشة موضوع حزمة اتفاقات اسطنبول، شدد الرئيس بوتين على أن الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة روسيا والأمم المتحدة المتعلقة بإزالة العوائق أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتحقق أيضا الهدف الرئيسي من الصفقة، وهو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك القارة الإفريقية".



وناقش الرئيسان كذلك مبادرة السلام الإفريقية، واتفقا على عقد اجتماع خلال قمة بطرسبورغ لتبادل وجهات النظر حول الأجندة الثنائية والدولية.



بدوره أبلغ رئيس جنوب إفريقيا، نظيره الروسي عن الاستعدادات لقمة مجموعة بريكس في جوهانسبرغ.