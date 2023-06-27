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الثلاثاء، 27-06-2023 02:14 م

الكرملين.. أهم ما جاء في كلمة بوتين أمام من ساهموا في إحباط "التمرد المسلح"

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الوكيل الإخباري- ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة اليوم الثلاثاء، في مراسم تكريم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط التمرّد المسلح السبت الماضي، فيما يلي أهم ما جاء فيها:

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- الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح أدوا واجبهم بشرف


- لقد أوقفتم الحرب الأهلية بالفعل، وتصرفتم بوضوح وتنسيق رفيع


- خلال محاولة التمرد لم نضطر للجوء إلى الوحدات القتالية المشاركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة


- لقد ضمنت الإجراءات السريعة والفعالة من جانب قوات الأمن عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين


- المدافعون الحقيقيون في الأوقات الصعبة وقفوا في طريق الاضطرابات التي كان من الممكن أن تؤدي إلى الفوضى


- الجيش والشعب لم يكونا مع المتمردين


- أتوجه بالشكر إلى جميع أفراد القوات المسلحة الروسية وأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية الخاصة على شجاعتهم وبسالتهم وولائهم للشعب الروسي

 




 

 


 

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