ماتفيينكو تحمل رسالة شفهية من الرئيس الروسي لنظيره الصيني

الوكيل الإخباري- نقلت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو اليوم الاثنين، رسالة شفهية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني، شي جين بينغ.

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وقالت ماتفيينكو لشي: "قبل مغادرتي، تحدثت مع الرئيس فلاديمير بوتين، وطلب مني أن أنقل إليكم أحر التحيات، وأطيب التمنيات. لقد استذكر زيارتكم في مارس الماضي بحرارة، ومحادثاتكم الطويلة المثمرة. بعث لكم رسالة لن أقرأها على مسامعكم، إلا أنها موجهة إليكم شخصيا. اسمحوا لي أن أسلمها لكم".



وأبلغت ماتفيينكو الرئيس الصيني بأن روسيا توصلت إلى توافق مطلق بشأن تنمية العلاقات الروسية الصينية.



وقالت: "أود أن أشير إلى أننا في روسيا لدينا إجماع مطلق على تطوير العلاقات الروسية الصينية على مستوى المجتمعين ورئيسي البلدين والحكومتين والبرلمانين. نحن سعداء للغاية ونرحب بهذا التطور النشط في مختلف مجالات تعاوننا"، مشددة على أن التعاون بين البلدين يلبي مصالح مشتركة، ويحظى بدعم شعبي متزايد.

روسيا اليوم