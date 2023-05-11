اتهامات متبادلة بين أرمينيا وأذربيجان باستهداف مواقع عسكرية وسط وقوع قتلى وجرحى

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الأرمنية، إن القوات المسلحة الأذربيجانية، قصفت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، مواقع للجيش الأرمني باتجاه قرية سوتك بإقليم جيغاركونيك، وسط وقوع قتلى جرحى.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 11 مايو من الساعة 06:00 صباحا أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية نيران المدفعية وقذائف الهاون على مواقع أرمنية في اتجاه سوتك"، وسط إصابة أشخاص.



كما أكدت الدفاع الأرمنية أن، "إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار مساء يوم 10 مايو باتجاه مواقع أذربيجانية، مما أدى إلى إصابة جندي من القوات المسلحة الأذربيجانية، غير واقعي وغير صحيح".



وعلى خلفية التوترات الأخيرة قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إنه سيتوجه للاجتماع المقرر عقده مع نظيره الأذربيجاني في بروكسل، لكن احتمال توقيع أي وثيقة هناك "ضعيف".



من جهتها أعلنت باكو عن هجوم من قبل القوات الأرمنية على وحدات أذربيجانية على الحدود ومقتل جندي.



وبحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية، "نتيجة لاستفزاز ارتكبته عمدا وحدات من القوات المسلحة الأرمنية، قتل أحد جنود الخدمة العسكرية في الجيش الأذربيجاني".



كما أعلنت باكو عن استخدام الجيش الأرمني طائرات مسيرة إيرانية الصنع. الأمر الذي نفته يريفان، بالإضافة لاستخدام المدفعية وقذائف الهاون.



بالمقابل نفت باكو تصريحات أرمنية عن أي هجوم من أذربيجان على سيارة إسعاف تنقل جنديا جريحا.

روسيا اليوم