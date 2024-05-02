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الخميس، 02-05-2024 03:45 م

الاتحاد الأوروبي يعرض مليار يورو لدعم اقتصاد وأمن لبنان

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الوكيل الإخباري - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارة إلى بيروت إن الاتحاد الأوروبي عرض على لبنان حزمة مالية بقيمة مليار يورو لدعم اقتصاده وقوات الأمن.
              
وقالت فون دير لاين إن حزمة الدعم ستساعد في تعزيز الخدمات الأساسية في لبنان ومنها الصحة والتعليم لكنها أضافت أن من المهم بالنسبة لبيروت أن "تمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية" لإعادة إحياء بيئة الأعمال والقطاع المصرفي.
              
وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن الدعم الأمني للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام سيركز على توفير التدريب والمعدات والبنية التحتية لتحسين إدارة أمن الحدود.

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CNBC

 




 

 


 

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