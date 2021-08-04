احتجاز عشرات المصريين في ليبيا

الوكيل الإخباري - تقدم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في مصر عصام العمدة، ببيان عاجل موجه لوزير الخارجية ووزير الهجرة في البلاد حول القبض على عدد من الشباب في دولة ليبيا واحتجازهم.



وقال العمدة في بيانه: "قام بعض الشباب سعيا لكسب الرزق، بالسفر إلى دولة ليبيا في 5 يونيو 2021، وعددهم ما يقارب 250 شخصا منهم فقط 200 شاب من مركز أبنوب، وقامت السلطات الليبية بالقبض عليهم، وايداعهم مركز تجمع الهجرة غير الشرعية".

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وأضاف: "في 21 يونيو نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن القنصلية المصرية تواصلت مع مركز تجميع الهجرة غير الشرعية، وتسجيل ارقامهم تمهيدا لترحيلهم، ومنذ هذا التاريخ لا نعلم المستجدات".

المصدر : روسيا اليوم