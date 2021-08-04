الأربعاء 04-08-2021
الوكيل الاخباري

ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

تسوية الأوضاع الضريبية لـ1243 شركة ومكلفا

الحكومة تعلن عن عطلة رسمية

ولي العهد: أحلى صباح مع سيدي حَسن

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

الصفدي يجري مباحثات مع مسؤولين في ستوكهولم

حرائق غير مسبوقة في غابات واسعة بتركيا

مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الشركات

المياه تضبط آبارا مخالفة بوادي السير

الحواتمة يفتتح المحطة الأمنية المتكاملة للممر التنموي 'طريق الـ 100'

الأربعاء، 04-08-2021 03:10 م

احتجاز عشرات المصريين في ليبيا

610a76764c59b7501170692b


الوكيل الإخباري - تقدم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في مصر عصام العمدة، ببيان عاجل موجه لوزير الخارجية ووزير الهجرة في البلاد حول القبض على عدد من الشباب في دولة ليبيا واحتجازهم.

وقال العمدة في بيانه: "قام بعض الشباب سعيا لكسب الرزق، بالسفر إلى دولة ليبيا في 5 يونيو 2021، وعددهم ما يقارب 250 شخصا منهم فقط 200 شاب من مركز أبنوب، وقامت السلطات الليبية بالقبض عليهم، وايداعهم مركز تجمع الهجرة غير الشرعية".

اضافة اعلان


وأضاف: "في 21 يونيو نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن القنصلية المصرية تواصلت مع مركز تجميع الهجرة غير الشرعية، وتسجيل ارقامهم تمهيدا لترحيلهم، ومنذ هذا التاريخ لا نعلم المستجدات".

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
610a855f4c59b7202a13ad49

السيسي يوجه رسالة للشعب اللبناني

610a7b434236043020537abd

تجدد قصف الاحتلال المدفعي لجنوب لبنان

610a71e04c59b720bd1c1ad0

بريطانيا تطالب بمعاقبة إيران على خلفية حادثة الناقلة ميرسر ستريت

بيروت

الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت تتصدر تويتر

610a3ea14c59b7500f1b9386

تونس: وزارة الداخلية تنفي أخبارا متداولة حول إعفاء مسؤول كبير من منصبه

610a4052423604391624ad70

إيران ترفع دعوى قضائية ضد مملكة البحرين

أخبار متعلقة
ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 1111 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع واحد

6105a55942360455e0200d56

تونس.. إحباط 8 محاولات للهجرة غير الشرعية

ليبيا

عمل تخريبي يستهدف خطاً للنهر الصناعي في ليبيا

60fb393c4c59b716234a558e

الولايات المتحدة تشن ثاني ضربة جوية على الشباب في الصومال خلال أسبوع

966933_0

بعد استغاثة تونس لسد عجز الأكسجين.. عدة دول تستجيب لندائها

دميتري-بوليانسكي

موسكو: ندعو لخروج متزامن لكافة القوات والفصائل الأجنبية من ليبيا