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السبت، 15-04-2023 12:27 م

الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بمهاجمة قواعد عدة تابعة له

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الوكيل الاخباري - أصدر الجيش السوداني اليوم السبت بيانا عاجلا إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الخرطوم بين قواته وقوات الدعم السريع.

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واتهم الجيش قوات الدعم بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها.


وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله: "في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة".


وأضاف: "هاجم مقاتلون من قوات الدعم السريع عدة معسكرات للجيش في الخرطوم ومناطق متفرقة في السودان.. والاشتباكات مستمرة والجيش يؤدي واجبه في حماية البلاد".


وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.


على إثر ذلك، توقفت حركة الطيران وسط انتشار عسكري داخل مطار الخرطوم، وتم إغلاق جميع جسور العاصمة، فيما قامت قوات الدعم السريع بإغلاق محيط الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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