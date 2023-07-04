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الثلاثاء، 04-07-2023 01:37 م

اختراع درون مقاوم للنار

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الوكيل الإخباري - يعمل العلماء البريطانيون والسويسريون على تطوير مسيّرة جوية بمقدورها البقاء داخل منشأة مشتعلة لمدة 10 دقائق.

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ويمكن للمسيّرة الجوية الجديدة المقاومة للحريق أن تساعد رجال إطفاء الحريق عن طريق فحص المباني المشتعلة حتى يعرف رجال الإطفاء ما الذي يتعين عليهم التعامل معه قبل دخولهم إليها. ويجري تطوير المروحية التجريبية الرباعية المراوح FireDrone من قبل العلماء في كلية لندن الملكية ومعهد Empa السويسري للبحوث العلمية. وبمقدور المسيّرة تحمل درجات حرارة تصل إلى 200 درجة مئوية فوق الصفر لمدة 10 دقائق.


وتعود المقاومة الحرارية للمسيّرة بشكل أساسي إلى الطبقة الهوائية العازلة التي تشكل الغلاف المحيط بالأجهزة الإلكترونية. وتتكون المادة الهلامية المسامية المصممة خصيصا للمسيّرة الجوية من جيوب هوائية موجودة في مادة بلاستيكية (بوليميدية) ومن السيليكا والألياف الزجاجية. أما غلاف الألومنيوم الخارجي فيساعد على عكس الحرارة.


وتم تزويد FireDrone بكاميرا بصرية عاملة بالموجات تحت الحمراء ومستشعر لثاني اكسيد الكربون. وقد اجتاز الدرون اختبارا في مركز التدريب على إطفاء الحرائق. ويمكن استخدامه لتقييم مدى خطورة حرائق الغابات. كما يمكن استخدامه في ظروف درجة الحرارة المنخفضة، وذلك بفضل المادة الهلامية العازلة.

 

RT

 




 

 


 

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