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الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 21-12-2023 02:15 م

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 135 قتيلا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 135 قتيلا، حيث تواصل فرق الإنقاذ انتشال جثث الضحايا وإيصال المساعدات إلى منطقة الزلزال منذ ثلاثة أيام على وقوعه.

وانكب الأطباء بمستشفى كانتون تشيشيشان في مقاطعة غانسو بالقرب من مركز الزلزال على معالجة المصابين، في مبنى تبدو عليه الأضرار التي خلفتها الهزة الأرضية.

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ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجات، قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء على بعد حوالي 1300 كيلومتر من جنوب غرب بكين. وطالت الكارثة مقاطعة غانسو، فضلا عن تشينغاي المجاورة لها لكن بدرجة أقل. 


وفي أغسطس، ضرب زلزال سطحي بقوة 5.4 درجة شرق البلاد، وأسفر عن إصابة 23 شخصا وتسبب بانهيار عشرات المباني.

 

RT

 




 

 


 

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