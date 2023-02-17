ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 38044 شخصا

الوكيل الاخباري- قالت السلطات التركية، اليوم الجمعة، إن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد ارتفع إلى 38044 قتيلا وهي حصيلة غير نهائية.

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وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الجمعة، أنه تم إجلاء 216 ألفا و347 شخصا من المناطق المتضررة من الزلزال.



ولفتت إلى وقوع 4323 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 فبراير الجاري. وأضافت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 108 آلاف و68.



وأفادت الإدارة بأن 29 ألفا و944 عامل إنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة بمن فيهم الفرق الدولية. وأوضحت أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمين من دول أخرى بلغ 11 ألفا و488 فردا.



ولفتت "آفاد" إلى أن إجمالي عدد العناصر العاملة في منطقة الزلزال من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية بلغ 253 ألفا و16 شخصا.