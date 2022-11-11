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الجمعة، 11-11-2022 05:21 م

الولايات المتحدة تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

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الوكيل الإخباري - أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ إضافية للدفاع الجوي، بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليون دولار، بحسب واشنطن بوست.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سابرينا سينغ لوكالات صحافة إميركية وعالمية، إنه نظرا إلى "الضربات الجوية الروسية القاسية على البنية التحتية المدنية الحيوية في أوكرانيا، فإن قدرات الدفاع الجوي الإضافية لها أهمية قصوى".

 

وتشمل الحزمة أربعة أنظمة مضادة للطائرات قصيرة المدى من طراز "أفينجر" وأنظمة متنقلة مثبتة على مدرعات خفيفة وعدد غير محدد من صواريخ "ستينغر"، وصواريخ لأنظمة "هوك" من الجيل القديم التي تعهدت إسبانيا تسليمها إلى كييف، فضلا عن قذائف وصواريخ لأنظمة المدفعية الدقيقة "هيمارس" وذخائر متنوعة. بذلك ترتفع قيمة إجمالي المساعدات الأميركية لأوكرانيا إلى أكثر من 18,6 مليار دولار منذ بداية الهجوم الروسي في 24 شباط .


بترا

 




 

 


 

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