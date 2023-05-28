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الأحد، 28-05-2023 01:29 م

استئناف عبور سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23" في قناة السويس بعد إتمام إصلاحها

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الوكيل الإخباري- صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بسوء الطقس، حيث نجحت القناة، أمس السبت، في إتمام عبور 89 سفينة بحمولات صافية 5.3 مليون طن.

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وأضاف أن القناة تشهد اليوم الأحد، عبور 88 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6 ملايين طن، بما يعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة وكفاءات وخبرات متميزة في الإرشاد وتنظيم حركة الملاحة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة تشهد، اليوم الأحد، استئناف عبور سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23" القناة ضمن قافلة الجنوب بعد إتمام إصلاحها بمعرفة طاقم السفينة والتأكد من صلاحيتها للإبحار.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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