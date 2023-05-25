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الخميس، 25-05-2023 07:26 ص

جنوح سفينة بقناة السويس.. ومحاولات لتعويمها

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الوكيل الاخباري - أعلن وكيل الشحن (لِيث إيجينسيز)، صباح الخميس، أن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر "تاركة وراءها" 4 سفن على الأقل.

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وأضافت الشركة أن زوارق القطر تحاول إعادة تعويم السفينة المسماة شين هاي تونغ 23.


وقالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على تويتر: "جنحت شين هايتونغ 23 في قناة السويس عند الكيلومتر 159/الساعة 04:00"، مضيفة أنها "تركت وراءها أربع سفن من القافلة المبكرة بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس في حوالي الساعة 06:00".


وأظهرت بيانات مارين ترافيك لتتبع سفينة ورفينيتيف أن السفينة، التي ترفع علم هونغ كونغ، غير قادرة على الحركة بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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