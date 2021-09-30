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الخميس، 30-09-2021 07:19 ص

استدعاء متحدثة سابقة لحملة ترامب لاستجوابهم في قضية اقتحام الكابيتول

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الوكيل الإخباري - أصدرت اللجنة الخاصة لمجلس النواب الأمريكي مذكرات استدعاء بحق 11 شخصا بينهم المتحدثة باسم الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب، للإدلاء بشهاداتهم في قضية اقتحام الكابيتول.

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واستدعى رئيس اللجنة بيني تومبسون الأشخاص الـ11 للإدلاء بشهاداتهم وتقديم المعلومات والوثائق الخاصة بالتجمعات الجماهيرية التي سبقت اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، في جلسة استماع للجنة.


وتسعى اللجنة الخاصة إلى الحصول على المعلومات عن التحطيط لتلك الفعاليات وإجرائها وتمويلها.


ومن بين الذين تم استدعاؤهم، كاترن بيرسون المتحدثة السابقة باسم حملة ترامب الانتخابية، التي "شاركت في تنظيم التجمعات يومي 5 و6 يناير، وتواصلت مباشرة مع الرئيس السابق بشأن تنظيم التجمعات".

وكانت اللجنة قد ألزمت الأسبوع الماضي 4 مسؤولين رفيعين في إدارة ترامب بتقديم المعلومات المتعلقة باقتحام الكابيتول.


وأعلن ترامب آنذاك أنه سيحتج على استدعائهم إلى اللجنة الخاصة، بينما قرر الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عدم استخدام صلاحياته لمنع المسؤولين من الإدلاء بالشهادة أمام اللجنة.


يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس السابق اقتحمت مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يصادق فيه الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها ترامب، لكنه واصل الحديث عن تزويرها.


وأسفر اقتحام الكابيتول عن مصرع 5 أشخاص. وفي إطار التحقيقات في أحداث اقتحام الكابيتول تم اعتقال أكثر من 640 شخصا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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