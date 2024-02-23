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الجمعة، 23-02-2024 11:00 ص

استشهاد 4 عناصر اسعاف في غارة اسرائيلية على مركزهم جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري - استشهد 4 أشخاص جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على مركز للدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا جنوب لبنان.اضافة اعلان


وقال مصدر امني لبناني في بيروت،" إن الشهداء هم أربعة عناصر من الدفاع المدني".

وأضاف: "تتعرض المناطق اللبنانية المتاخمة لمزارع شبعا اللبنانية المحتلة لقصف مدفعي عنيف من المواقع الإسرائيلية داخل مزارع شبعا ".

وأعلن حزب الله في بيان، بانه ردا على ‏الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا قام بقصف ‏ثكنة معاليه غولان الإسرائيلية بصلية صاروخية. ‏



 




 

 


 

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