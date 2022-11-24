الخميس 24-11-2022
الوكيل الاخباري

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بحر غزة

إصابات بالاختناق واعتقال خمسة فلسطينيين في الخليل

النفط عالمياً قرب أدنى مستوياته في شهرين

وظائف حكومية شاغرة في وزارة الطاقة وصندوق التنمية والتشغيل

وظائف شاغرة في بلديتي السرو والجيزة

اليرموك تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس -تفاصيل

نقيب الألبسة: تخفيضات الجمعة البيضاء حقيقية وتصل إلى 50%

الأمن السيبراني يحذر من محاولات خداع واحتيال إلكترونية على واتساب- صورة

300-200 متبرع بالقرنية سنويا بعد الوفاة في الأردن

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الخميس، 24-11-2022 10:20 ص

استطلاع: حوالي 60% من الأمريكيين يعتبرون ترشح ترامب أمرا سيئا

637f19d34c59b70ced1b0253


الوكيل الإخباري- كشف استطلاع جديد للرأي أن ما لا يقل عن 57 في المئة من الأمريكيين، يعتقدون أن ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية 2024، هي فكرة سيئة.

اضافة اعلان

 

وفقا لاستطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك"، فإن حوالي 6 من كل 10 أمريكيين يعتقدون أن محاولة ترامب الانتخابية أمر سيئ، بينما يؤيد في قراره 34%، مبينا أن 55% من الأمريكيين يعتقدون أن لترامب تأثير سلبي على الحزب الجمهوري، بينما يعتقد 37% أنه كان له تأثير إيجابي.

وقال ما لا يقل عن 58% من الناخبين المستقلين إن محاولته الانتخابية هي "أمر سيئ"، وأيده في القرار 27% فقط من الجمهوريين.

واعتقد ما يقرب من 49% من الناخبين الأمريكيين أنه من المحتمل جدا أن يفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2022-11-24T105811.691

تعيين زعيم المعارضة في ماليزيا أنور إبراهيم رئيسا للوزراء

155-110908-asim-munir-new-commander-pakistani-army_700x400

تعيين عاصم منير قائدا جديدا للجيش الباكستاني

203490

العراق يقرر نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا

637ef51f4236040f7d28cbaa

الصين تدعو روسيا وأوكرانيا إلى بذل أقصى الجهود لحماية المنشآت النووية

637eff314c59b71e78700394

الخارجية الروسية: روسيا لن تتخذ إجراءات متسرعة تجاه بولندا

0f740ec3-95a9-4eee-884b-794e7ca88a9f

كييف: استعادة الكهرباء في 15 منطقة بعد الهجمات الروسية

أخبار متعلقة
dHg3OYMp8P3ea0W9utMQempBefPWqrK5wUVozBrg

الحزب الديمقراطي يحتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا

636ed7e94c59b7068b5cc9c7

ترامب سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء

image (91)

ترامب يقاضي لجنة تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس

بايدن4

بايدن: سنعمل على عدم عودة ترامب للبيت الأبيض

158-203254-456_15f43ebb6af6c2_700x400

ترامب: ترقبوا إعلانا كبيرا جدا في 15 نوفمبر

636751ac4236044819046db4

ترامب يشك في قدرة بلاده على البقاء لمدة عامين آخرين تحت حكم بايدن