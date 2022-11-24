استطلاع: حوالي 60% من الأمريكيين يعتبرون ترشح ترامب أمرا سيئا

الوكيل الإخباري- كشف استطلاع جديد للرأي أن ما لا يقل عن 57 في المئة من الأمريكيين، يعتقدون أن ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية 2024، هي فكرة سيئة.

اضافة اعلان

وفقا لاستطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك"، فإن حوالي 6 من كل 10 أمريكيين يعتقدون أن محاولة ترامب الانتخابية أمر سيئ، بينما يؤيد في قراره 34%، مبينا أن 55% من الأمريكيين يعتقدون أن لترامب تأثير سلبي على الحزب الجمهوري، بينما يعتقد 37% أنه كان له تأثير إيجابي.



وقال ما لا يقل عن 58% من الناخبين المستقلين إن محاولته الانتخابية هي "أمر سيئ"، وأيده في القرار 27% فقط من الجمهوريين.



واعتقد ما يقرب من 49% من الناخبين الأمريكيين أنه من المحتمل جدا أن يفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

روسيا اليوم