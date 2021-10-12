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الثلاثاء، 12-10-2021 07:53 م

استقالة الحكومة اليمينية في النرويج

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الوكيل الإخباري - استقالت رسميا الثلاثاء حكومة يمين الوسط النروجية التي خسرت في الانتخابات التشريعية في سبتمبر بعد أن هيمنت على السلطة لثماني سنوات ما يمهد الطريق لتشكيل ائتلاف جديد من يسار الوسط.

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وفي ختام ولايتين متتاليتين اتسمتا بعدة أزمات (انخفاض سعر برميل النفط والهجرة وكوفيد-19)، توجهت رئيسة الوزراء المحافظة إرنا سولبرغ إلى القصر الملكي الساعة 13.00 (11.00 ت غ) لتقديم استقالة حكومتها إلى الملك هارالد الخامس.


وقالت سولبرغ في كلمتها صباحا أمام البرلمان: "سأوصي جلالة الملك باللجوء إلى زعيم حزب العمل يوناس يار ستور بصفته رئيس وزراء الحزبين اللذين أبديا استعدادهما لتشكيل حكومة"، خلال جلسة قدم فيها فريقها مشروع موازنته الأخيرة.


واتفق الفائزين بالانتخابات التشريعية التي جرت في 13 سبتمبر، حزب العمل بزعامة ستور وحزب الوسط، الذي يدافع بشكل أساسي عن مصالح البلاد على تشكيل حكومة جديدة، حيث يتعين عليه التفاوض مع الأحزاب الأخرى في كل قضية كونه يشكل أقلية في البرلمان.

 

روسيا اليوم 


 




 

 


 

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