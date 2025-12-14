الدفاع الروسية: إسقاط 56 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية

وقالت الوزارة في منشور على "تلغرام"، اليوم الأحد، إنه "خلال الفترة من الساعة 16:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 56 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 24 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود و17 طائرة فوق مقاطعة بريانسك و5 طائرات فوق مقاطعة تولا و3 طائرات في مقاطعة كورسك وطائرتين مسيرتين فوق كل من مقاطعات كالوغا وريازان وموسكو وطائرة أخرى فوق مقاطعة فورونيج.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 40 طائرة مسيرة فوق المناطق الروسية خلال الفترة من الساعة 12:00 حتى 16:00 بتوقيت موسكو.
RT
