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الثلاثاء، 29-06-2021 03:43 م

استقالة وزير الكهرباء العراقي بعد انقطاعات مستمرة في الكهرباء

وزير-الكهرباء-العراقي-ماجد-حنتوش-يقدم-استقالته-للكاظمي-scaled (1)


الوكيل الإخباري - قدّم وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش استقالته اليوم الثلاثاء إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على خلفية تصاعد الاحتجاجات بسبب الانقطاعات المستمرة للكهرباء في العديد من المدن والمحافظات العراقية.

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جاءت الاستقالة بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإقالة وزير الكهرباء، والاستعانة بالشركات العالمية لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في البلاد.


يعاني العراق من أزمة كهرباء حادة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت حاجز الـ50 درجة، ما رفع الطلب على الطاقة، ومعه زادت عدد ساعات فصل التيار في العديد من المحافظات والمدن الرئيسة.


جاءت استقالة الوزير بالتزامن مع انقطاع الكهرباء وحدوث "إطفاء كامل للمنظومة" في 4 محافظات جنوبية.


من جانبها، أعلنت دائرة كهرباء ميسان، اليوم الثلاثاء، عن إطفاء تام للمنظومة الكهربائية في 4 محافظات جنوبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وذكر إعلام الدائرة أن محافظات -السماوة وميسان وذي قار والبصرة- تشهد إطفاءً تامًا بسبب خلل في المنظومة الكهربائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الانقطاع التام للكهرباء جاء عقب انفصال خط الكهرباء 400 (المثنى – قادسية).

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحديد الخلل لإصلاحه خلال مدة قصيرة، متوقعًا إصلاح الخلل وعودة الكهرباء في أقرب وقت ممكن.

 




 

 


 

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