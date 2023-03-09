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الخميس، 09-03-2023 09:15 ص

استقالة وزير مالية طالبان بسبب خلافات مع زعيم الحركة

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الوكيل الإخباري- أفادت قناة "آمو" الأفغانية، إن ملا هداية الله بدري وزير المالية في حكومة حركة "طالبان"، قدم استقالته من منصبه بسبب خلافات مع زعيم الحركة هبة الله آخوند زاده.اضافة اعلان


ونقلت القناة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة ويديرها صحفيون أفغان عن مصدرين مطلعين قولهما إن "هداية الله بدري، وزير مالية طالبان، قد استقال من منصبه".

وأفادت بأن بلال كريمي، نائب المتحدث باسم "طالبان"، وأحمد والي حكمال، المتحدث باسم وزارة المالية رفضا الرد على اتصالات القناة للتعليق على الاستقالة.

وهداية بدري، المعروف بين طالبان باسم غول آغا إسحاق زي، كان من المقربين إلى الملا محمد عمر، المؤسس الراحل لحركة طالبان.

وبحسب التقارير، فإن بدري، المنحدر من قندهار معقل الحركة، كان يسيطر على الموارد المالية لطالبان لسنوات عديدة، وكان مسؤولا عن توفير المعدات العسكرية لمقاتليها، وأصبح أحد أقوى الشخصيات النافذة في صفوف الحركة.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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