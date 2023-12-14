اعتراض وتدمير 9 مسيرات جوية أوكرانية فوق مقاطعتي كالوغا وموسكو

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت الليلة الماضية، 9 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كالوغا وموسكو.

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وقال عمدة العاصمة سيرغي سوبيانين، إن وسائط الدفاع الجوي تصدت في منطقة نارو-فومينسك بريف موسكو، للهجوم الثاني بطائرة بدون طيار الليلة الماضية كانت متجهة نحو موسكو، ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة لذلك.



وقبل ساعتين من ذلك، أعلن سوبيانين أنه تم صد هجوم آخر بطائرة بدون طيار في محيط نارو فومينسك، ولم تقع إصابات أو دمار بسبب ذلك.



من جانبه قال حاكم مقاطعة كالوغا فلاديسلاف شابشا، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار في منطقة سوخينيتشي، ولم تقع إصابات أو تدمير للبنية التحتية.



وكتب شابشا على قناته في تيلغرام: "الليلة الماضية، أسقطت وسائل الدفاع الجوي في أراضي منطقة سوخينيتشي، طائرة بدون طيار. وبحسب معلومات المجموعات الميدانية العاملة في الموقع، لم تقع إصابات ولا تدمير للبنية التحتية".



وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل دوري شن هجمات على المناطق الحدودية والمناطق الوسطى من روسيا، بواسطة طائرات بدون طيار التي يتم اعتراضها بوسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي.



روسيا اليوم