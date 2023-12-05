الثلاثاء 05-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأوقاف تعلن توزيع كوبونات مشتريات ومساعدات نقدية على أسر فقيرة

المقاومة تنشر مشاهد جديدة لاشتباكها مع قوات الاحتلال في غزة -فيديو

إصابة شاب برصاص الاحتلال على مدخل خربة قلقس جنوب الخليل

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين وسط غزة

إصابة عدد من الإسرائيليين إثر قصف صاروخي استهدف مدينة عسقلان

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحية و74 مسيرة خلال يوم

في أعلى حصيلة يومية.. جيش الاحتلال يعلن عدد قتلاه بمعارك غزة

تسعيرة ثانية .. انخفاض على اسعار الذهب بالاردن

ضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق - خو لسحب كميات كبيرة من المياه

الهام المصري : ممتنة لجلالة الملك ولن انسى يوم استشهاد ابني وزوجي امام عيني

عاجل

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين وسط غزة

الثلاثاء، 05-12-2023 04:19 م

بيسكوف: روسيا لا تزال مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا

تنزيل (4)


الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث تلفزيوني اليوم، إن روسيا تبقى مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا وتفضل موسكو الوسائل السياسية والدبلوماسية.اضافة اعلان


وأضاف ممثل الكرملين: "قال الرئيس فلاديمير بوتين مرات عديدة، إن الأمر الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا (بشأن الأزمة الأوكرانية). وبالطبع، نفضل القيام بذلك في المقام الأول من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. ولهذا السبب نظل مستعدين للمفاوضات".

 

وأشار بيسكوف إلى أن عملية المفاوضات توقفت في فترة سابقة بمبادرة من الأوكرانيين.

وقال: "لقد اعترفوا بأنفسهم بأن ذلك تم بطلب من بريطانيا، بطلب من البريطانيين. لذلك فإن الوضع واضح تماما".

في وقت سابق، أكد النائب ديفيد أراخاميا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب زيلينسكي في برلمان أوكرانيا، أنه كان بالإمكان وقف النزاع الأوكراني في ربيع العام الماضي 2022 لو أن كييف وافقت على مبدأ حياد الدولة الأوكرانية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل (3)

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحية و74 مسيرة خلال يوم

1220233155545311244109

زلزال قوي جديد في الفلبين

تنزيل (2)

الكرملين يتحدث عن تأثير "أوبك+" على سوق النفط العالمية

مناورة-عسكرية-في-البحر-الاحمر

وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب تدعو إلى إنشاء قوة عمليات خاصة في البحر الأحمر

63d8e76142360453241ccbd3

الجيش الروسي يحصل على فرقاطة جديدة حاملة لصواريخ كاليبر المجنحة

111

الكرملين يكشف هدف زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات

أخبار متعلقة
تنزيل (3)

الكرملين: "الناتو" يرى في روسيا خصمه ويضحّي بالشعب الأوكراني لمواجهتها

تنزيل

موسكو تطالب لندن بعدم التدخل بأي شكل كان بالنزاع في أوكرانيا

325570

مستشار زيلينسكي: أوكرانيا لا تستطيع مواجهة روسيا طويلا

QNA_RUSSIA-FM-NEW0270602022-780x470

الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال السفارة التشيكية

641c4e084c59b72f7e27b49a

الدفاع الروسية: إسقاط طائرة و26 مسيرة وتحييد 765 جنديا أوكرانيا خلال يوم

1

الدفاعات الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية غربي روسيا