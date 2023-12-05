بيسكوف: روسيا لا تزال مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا

الوكيل الاخباري-

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث تلفزيوني اليوم، إن روسيا تبقى مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا وتفضل موسكو الوسائل السياسية والدبلوماسية.وأضاف ممثل الكرملين: "قال الرئيس فلاديمير بوتين مرات عديدة، إن الأمر الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا (بشأن الأزمة الأوكرانية). وبالطبع، نفضل القيام بذلك في المقام الأول من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. ولهذا السبب نظل مستعدين للمفاوضات".وأشار بيسكوف إلى أن عملية المفاوضات توقفت في فترة سابقة بمبادرة من الأوكرانيين.وقال: "لقد اعترفوا بأنفسهم بأن ذلك تم بطلب من بريطانيا، بطلب من البريطانيين. لذلك فإن الوضع واضح تماما".في وقت سابق، أكد النائب ديفيد أراخاميا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب زيلينسكي في برلمان أوكرانيا، أنه كان بالإمكان وقف النزاع الأوكراني في ربيع العام الماضي 2022 لو أن كييف وافقت على مبدأ حياد الدولة الأوكرانية.