اعتقال أكثر من 30 مشتبها بإعدادهم لانقلاب في قرغيزستان

الوكيل الإخباري- اعتقلت أجهزة الأمن في قرغيزستان أكثر من 30 شخصا يشتبه في إعدادهم لانقلاب، حسبما أفادت لجنة الدولة للأمن القومي اليوم الثلاثاء.

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وقال متحدث باسم لجنة الأمن القرغيزية إنه "تم اعتقال الأشخاص الذين خططوا لتنظيم أعمال شغب جماعية وأعمال عصيان تمهيدا للاستيلاء على السلطة بالعنف".



وأضاف أن مجموعة المتآمرين ضمت أكثر من مائة شخص، واعتقل أكثر من 30 منهم أمس الاثنين وقدموا اعترافاتهم.



في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الأجهزة المختصة في قرغيزستان اعتقلت عددا من المشتبه فيهم بمحاولة تنفيذ انقلاب.



وتداولت على الإنترنت مقاطع فيديو لاعتقالات قامت بها قوات الأمن في ما يبدو أنها منطقة منازل خاصة في العاصمة بيشكيك.

روسيا اليوم